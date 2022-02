Per Silvia Toffanin impossibile trattenere le lacrime: “Michelle goditi la tua mamma” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ci ha provato Silvia Toffanin a non lasciarsi travolgere dalle emozioni ma era inevitabile che sarebbe successo. Da quando la sua mamma non c’è più, la conduttrice di Verissimo, riesce in rare occasioni a non lasciarsi andare alle lacrime. C’è una sofferenza che porta ancora nel suo cuore, una ferita aperta che fa male. Ed è anche bello vederla spontanea, lasciarsi travolgere. Come è successo anche ieri sera, nella sua intervista alla mamma di Michelle Hunziker nel corso della seconda puntata di Michelle Impossible. La signora Ineke ha raccontato del difficilissimo periodo in cui Michelle era prigioniera di una setta che la manipolava e l’aveva portata via dalle persone a lei più care. Anni difficili per Michelle ma anche per chi era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ci ha provatoa non lasciarsi travolgere dalle emozioni ma era inevitabile che sarebbe successo. Da quando la suanon c’è più, la conduttrice di Verissimo, riesce in rare occasioni a non lasciarsi andare alle. C’è una sofferenza che porta ancora nel suo cuore, una ferita aperta che fa male. Ed è anche bello vederla spontanea, lasciarsi travolgere. Come è successo anche ieri sera, nella sua intervista alladiHunziker nel corso della seconda puntata diImpossible. La signora Ineke ha raccontato del difficilissimo periodo in cuiera prigioniera di una setta che la manipolava e l’aveva portata via dalle persone a lei più care. Anni difficili perma anche per chi era ...

Advertising

Silvia_Arosio : E mentre il mondo cade a pezzi, la Musica unisce! Abbiamo fatto un « salto oltreoceano », per intervistare le Bond… - hooneymoony : @Silvia_Mio86 Si spaccia per tale - astone_silvia : RT @lucianonobili: Immagini che spezzano il cuore. Ferma condanna al gravissimo e ingiustificato attacco russo in #Ucraina. L’Europa e l’O… - astone_silvia : RT @Altin_8791: @matteosalvinimi Matteo ecco a cosa serve la tecnologia. Attenzione per il futuro a scrivere mincchiate. - saraepunto : @comeH2O @_Nico_Piro_ Il fratello di Silvia (amica) vive ad Odessa. Non mi risulta quello che hai scritto. Ah, per… -