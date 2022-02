Oppo Find X5 Pro | il talento dei video al buio Prezzo e disponibilità

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Una scocca in ceramica che regala una sensazione di pregio, degna di un abito di alta sartoria: realizzarla richiede 168 ore di lavoro. È resistente, solida, al tempo stesso parecchio elegante. Sul fronte, uno schermo Amoled curvo da 6,7 pollici, con risoluzione WQHD+, su cui ballano oltre 1 miliardo di colori, una policromia profonda e avvolgente, anche quando sul display sbatte con irruenza il sole. C’è un cuore robusto ad agitarsi sotto il cofano, il processore Snapdragon 8 Gen 1, alimentato da una batteria capiente, da 5.000 mAh, che riprende vigore con il turbo: con la ricarica rapida Supervooc 80W raggiunge il 50 per cento di autonomia in appena 12 minuti, il tempo di un caffè o una pausa fulminea; chi preferisce la modalità wireless, con la tecnologia Airvooc 50W avrà il 100 per cento, il serbatoio pieno, in 47 minuti. Sono tanti i punti di forza del nuovo flagship di ...