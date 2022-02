Milan, Rafael Leao: “Il coro dei tifosi per me è bello. Mi carica” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Rafael Leao, attaccante rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato del coro che gli hanno dedicato i tifosi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022), attaccante rossonero, nell'intervista rilasciata aTV ha parlato delche gli hanno dedicato i

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #RafaelLeao: 'Il coro dei tifosi per me è bello. Mi carica' - MomentiCalcio : Milan, R. Leao: “Ringrazio i tifosi ma ora torniamo a vincere” - sportli26181512 : Leao e le rovesciate sfortunate: 'La prossima entrerà': Rafael Leao è stato intervistato da Milan TV in vista del m… - CalcioPillole : L'attaccante del #Milan Rafael #Leao ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv'. Ecco quanto dichiarato tra momento, obi… - sportli26181512 : Leao: 'Gol e giocate? Arrivano perchè ho la fiducia di fare la differenza in campo': Rafael Leao è stato intervista… -