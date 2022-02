Milan, infortunio Ibrahimovic: ecco quando tornerà in campo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic sta continuando a lavorare in modo specifico per recuperare dall'infiammazione al tendine d'achille e per la Gazzetta dello Sport la sua presenza è da escludere sia contro... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zlatansta continuando a lavorare in modo specifico per recuperare dall'infiammazione al tendine d'achille e per la Gazzetta dello Sport la sua presenza è da escludere sia contro...

Pall_Gonfiato : #Milan - Ecco gli ultimi aggiornamenti sul ritorno di #Ibrahimovic dall'infortunio - infoitsport : Un mese dall'infortunio di Ibra: il Milan lo attende, sul campo e per il rinnovo - PianetaMilan : #Milan, niente da fare per #Ibrahimovic: salta anche il derby con l'#Inter - milan_risorto : @Dottor_Strowman Mi hai fatto rivenire in mente quel periodo, 1-1 allo Stadium all'andata con gol del pareggio di M… - bimbodibarella : @clarkeismo li ho messi prima di liverpool, milan, napoli e sassuolo col genoa possono portare un infortunio, nulla più -