Marotta, giocata da fenomeno. Inzaghi, per lo scudetto non è lesa maestà un passo... (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il vero fuoriclasse è stato l'intervento di Beppe Marotta dopo l'umiliante sconfitta contro il Sassuolo. Negli anni, ci siamo spesso trovati in mezzo a tutti i contrasti con il solo Piero Ausilio a resistere in trincea (anche se nemmeno responsabile e ruolo). Oggi Marotta è una rassicurazione a tutto tondo, le sue parole metodiche e precise sono taumaturgiche in momenti così delicati. Perché soprattutto quando le cose si fanno difficili, è necessario mantenere la calma, la mente lucida ed essere un punto di riferimento in un ambiente in cui gli sbalzi d'umore sono comuni. Poi, come sempre, il dischetto sarà il primo arbitro. Le partite possono anche essere perse, possono succedere e ovviamente perdere non annulla tutto ciò che questa squadra ha fatto negli ultimi tre anni. Finché è un singhiozzo. Perché se il trend inizia così, dobbiamo ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il vero fuoriclasse è stato l'intervento di Beppedopo l'umiliante sconfitta contro il Sassuolo. Negli anni, ci siamo spesso trovati in mezzo a tutti i contrasti con il solo Piero Ausilio a resistere in trincea (anche se nemmeno responsabile e ruolo). Oggiè una rassicurazione a tutto tondo, le sue parole metodiche e precise sono taumaturgiche in momenti così delicati. Perché soprattutto quando le cose si fanno difficili, è necessario mantenere la calma, la mente lucida ed essere un punto di riferimento in un ambiente in cui gli sbalzi d'umore sono comuni. Poi, come sempre, il dischetto sarà il primo arbitro. Le partite possono anche essere perse, possono succedere e ovviamente perdere non annulla tutto ciò che questa squadra ha fatto negli ultimi tre anni. Finché è un singhiozzo. Perché se il trend inizia così, dobbiamo ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Marotta, giocata da fenomeno. Inzaghi, per lo scudetto non è lesa maestà un passo indietro - fcin1908it : Marotta, giocata da fenomeno. Inzaghi, per lo scudetto non è lesa maestà un passo indietro - PsychoSteve4 : @martaxing Sbloccato ricordo di PsychoSteve in spiaggia che aspettava l'erede di Pirlo e Vidal e Marotta fece la giocata (semicit.) -