LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: Rublev vince il secondo set! A seguire l’azzurro (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Dopo un’ora e quattordici minuti, Andrej Rublev riporta il match in parità vincendo il secondo set per 6 giochi a 3: il russo e McDonald volano al terzo parziale. 12.46 Finito già il primo set della prima sfida del giorno sul Campo Centrale tra MacKenzie McDonald e Andrej Rublev: l’americano ha vinto per 6 giochi a 2 dopo mezz’ora. A seguire l’altro quarto di finale che consegnerà difatti la prima semifinale. 12.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 di Dubai 2022 negli Emirati ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Dopo un’ora e quattordici minuti, Andrejriporta il match in paritàndo ilset per 6 giochi a 3: il russo e McDonald volano al terzo parziale. 12.46 Finito già il primo set della prima sfida del giorno sul Campo Centrale tra MacKenzie McDonald e Andrej: l’americano ha vinto per 6 giochi a 2 dopo mezz’ora. Al’altro quarto di finale che consegnerà difatti la prima semifinale. 12.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Hubert, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 dinegli Emirati ...

Advertising

livetennisit : ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: in palio la top10 e la semifinale! - Fprime86 : RT @lorenzofares: Il match di QF del #DDFTennis tra Jannik #Sinner ???? ed Hubert #Hurkacz ???? si giocherà verso le 13.30 di domani #24febbrai… - lorenzofares : Il match di QF del #DDFTennis tra Jannik #Sinner ???? ed Hubert #Hurkacz ???? si giocherà verso le 13.30 di domani… - infoitsport : ATP 500 Dubai - Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, in palio la semifinale: quando e dove vederla in tv e live streaming -