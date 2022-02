LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: tornano Sofia Goggia e Federica Brignone, partenza alle 10.30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Ben dieci le discesiste azzurre pronte a disimpegnarsi sulla Mont Lachaux. Tra queste citiamo con piacere Monica Zanoner, al debutto in Coppa del Mondo. 10.11 Vi proponiamo subito la startlist del trial odierno: 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 3 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 4 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic7 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic8 297601 Brignone Federica 1990 ITA Rossignol 9 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Ben dieci le discesiste azzurre pronte a disimpegnarsi sulla Mont Lachaux. Tra queste citiamo con piacere Monica Zanoner, al debutto in Coppa del Mondo. 10.11 Vi proponiamo subito la startlist del trial odierno: 1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli 3 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 4 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic7 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic8 2976011990 ITA Rossignol 9 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer 10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol15 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: tornano Sofia Goggia e Federica Brignone! - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, 30 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: dominio di Therese Johaug! Diggins e Niskanen sul podio - infoitsport : LIVE – Pechino 2022, slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Austria, Italia fuori ai quarti - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziati gli ottavi - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA: -