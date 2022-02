Latina | “Nonna | mi dai i gioielli?” ma non è davvero il nipote | truffata 78enne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli anziani continuano a essere vittime dei criminali: nello specifico si parla di truffatori che, con degli espedienti, si appropriano di oggetti o contanti. Questa volta la vittima è un’ultrasettantenne di Scauri di Minturno, raggirata da due uomini napoletani che le hanno portato via alcunidal valore di 8000 euro. La coppia di malviventi ha utilizzato il “metodo della telefonata”, raggirando l’anziana. Il fatto è avvenuto l’11 febbraio 2022. 8000 euro in monili d’oro: questo è stato sottratto a unadi Scauri di Minturno. I criminali sono due uomini che hanno agito in sincronia: uno ha chiamato l’anziana, fingendosi il, chiedendo di consegnare iper la consegna di alcune raccomandate all’altro, che nel frattempo si era recato presso l’abitazione della vittima. L’anziana ha chiamato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina Nonna

