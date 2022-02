La Russia ha invaso l' Ucraina È guerra

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lainè cominciata. Alle 6 del mattino ora di Mosca con un discorso televisivo il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato il via libera alle operazioni militari. I cieli di Kiev si sono subito illuminati per alcune esplosioni legate a missili a lungo raggio partiti dalla. Le sirene di allarme sono risuonate più volte. I cittadini a migliaia si sono rifugiati nei bunker che ormai erano predisposti da tempo; ma decine di migliaia sono i cittadini della capitale che si sono messi in fuga con le loro auto diretti verso la Polonia. Le notizie che arrivano dalla zona sono contrastanti, a seconda che arrivino da Kiev o da Mosca. Da una parte Mosca parla di combattimenti e movimenti nelle due repubbliche appena riconosciute in Donbass, come se l'attacco fosse legato solo a quel territorio. Ma sono segnalati scontri ad ...