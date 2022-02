La Russia attacca e invade l’Ucraina | è guerra!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente dellaha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione delma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale. La“non farà lo stesso errore

Ultime Notizie dalla rete : Russia attacca

"Chiediamo che lavenga isolata in modo feroce: questo è un attacco all'ordine mondiale", ha detto Kuleba alla Cnbc - Chiediamo agli Stati Uniti, all'Occidente, di rendere effettive ...Tradotto, il Donbass - al pari della Crimea - è. Immediatamente, il mercato ha reagito. Crollando . I futures americani hanno visto il Dow Jones sprofondare di 800 punti e il Nasdaq piombare ...(Adnkronos) – “Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico ...L'attacco è stato sferrato dopo l'annuncio in tv poco dopo le sei del mattino, orario di Mosca. Il presidente russo Vladimir ...