Invasione Ucraina: attacco all'alba, la Russia invade l'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) attacco su larga scala delle truppe russe in Ucraina. L'offensiva iniziata all'alba. I militari russi hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale di Kiev. Caduta l'area della ex centrale ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022)su larga scala delle truppe russe in. L'offensiva iniziata all'. I militari russi hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale di Kiev. Caduta l'area della ex centrale ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - MrKokopelli : RT @OrnellaVanoni: Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si disc… - luca_bonali99 : ??NO alla #guerra in #ucraina Sabato 26 febbraio a #Mantova in piazza Sordello partecipate numerosi al presidio cont… -