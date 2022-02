Insultata e aggredita dal compagno commercialista (Di giovedì 24 febbraio 2022) La donna, 42enne, si è rivolta alla polizia che ha arrestato il 61enne. Con un sistema di videosorveglianza la spiava nel salone di bellezza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La donna, 42enne, si è rivolta alla polizia che ha arrestato il 61enne. Con un sistema di videosorveglianza la spiava nel salone di bellezza

Advertising

Antigon38895884 : RT @TeresaJordano70: @vitiello_silvia @GiancarloDeRisi Come fanno i genitori a permettere tutto ciò.?? Non ho figli. L'ho fatto notare alle… - TeresaJordano70 : @vitiello_silvia @GiancarloDeRisi Come fanno i genitori a permettere tutto ciò.?? Non ho figli. L'ho fatto notare a… -