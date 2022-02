Infortunio Kaio Jorge, intervento riuscito: il comunicato della Juve (Di giovedì 24 febbraio 2022) Infortunio Kaio Jorge, intervento riuscito per l’attaccante brasiliano: il comunicato UFFICIALE della Juve sui tempi di recupero Kaio Jorge è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico dopo l’Infortunio rimediato ieri. Il comunicato della Juventus. IL comunicato – «Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)per l’attaccante brasiliano: ilUFFICIALEsui tempi di recuperoè stato sottoposto questa mattina adchirurgico dopo l’rimediato ieri. Ilntus. IL– «Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae,è stato sottoposto adchirurgico a seguitorottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale ...

Advertising

DiMarzio : Il comunicato della @juventusfc su #KaioJorge: rottura del tendine rotuleo - DiMarzio : Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante della @juventusfc #KaioJorge - CalcioNews24 : #Juventus, riuscito l'intervento per #KaioJorge ? - calciomercatoit : ?? #Juventus, UFFICIALE: i tempi di recupero per #KaioJorge sono lunghissimi dopo l'infortunio. Si parla di circa ot… - CalcioPillole : La #Juventus ha reso nota la buona riuscita dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposto #KaioJorge, in segu… -