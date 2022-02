Il principe Harry querela i tabloid inglesi per il caso sulla sicurezza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il principe Harry ha intentato un’azione legale per diffamazione all’Alta Corte di Londra contro l’editore del Daily Mail. Un portavoce del duca di Sussex ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale. sulla stessa si legge: “Posso confermare che il duca ha presentato una denuncia contro la Associated Newspapers Limited“. Intanto sembra alquanto probabile che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilha intentato un’azione legale per diffamazione all’Alta Corte di Londra contro l’editore del Daily Mail. Un portavoce del duca di Sussex ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale.stessa si legge: “Posso confermare che il duca ha presentato una denuncia contro la Associated Newspapers Limited“. Intanto sembra alquanto probabile che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

