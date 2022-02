Il futuro della gestione digitale dei pneumatici: Continental presenta ContiConnect 2.0, il sistema data-driven per le flotte (Di giovedì 24 febbraio 2022) Continental presenta la nuova generazione di ContiConnect, il sistema di monitoraggio da remoto dei pneumatici. La versione 2.0 mette in campo le soluzioni necessarie per il futuro della gestione digitale dei pneumatici. A tal fine, Continental ha perfezionato la piattaforma per rispondere in maniera puntuale alle specifiche esigenze delle flotte nel mondo. “ContiConnect 2.0 si basa sulla digitalizzazione dei pneumatici. Apre la strada a una gestione intelligente, combinata con soluzioni digitali su misura service-based”, spiega Tansu Isik, Head of Business Development and Global Marketing presso Continental Tyres. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022)la nuova generazione di, ildi monitoraggio da remoto dei. La versione 2.0 mette in campo le soluzioni necessarie per ildei. A tal fine,ha perfezionato la piattaforma per rispondere in maniera puntuale alle specifiche esigenze dellenel mondo. “2.0 si basa sulla digitalizzazione dei. Apre la strada a unaintelligente, combinata con soluzioni digitali su misura service-based”, spiega Tansu Isik, Head of Business Development and Global Marketing pressoTyres. ...

