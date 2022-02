Guerra, Intesa e Unicredit affondano a Piazza Affari Le banche italiane e francesi tre le più esposte in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bancari in 'profondo rosso' a Piazza Affari dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Unicredit arretra del 5,44%, Intesa Sanpaolo a -5,19%, Banco Bpm -4,26%, Mediobanca -3,05%. Sono proprio le banche italiane, insieme a quelle francesi, e poi le austriache, a essere tra le piu' esposte verso... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bancari in 'profondo rosso' adopo l'invasione dell'Ucraina da parte dellaarretra del 5,44%,Sanpaolo a -5,19%, Banco Bpm -4,26%, Mediobanca -3,05%. Sono proprio le, insieme a quelle, e poi le austriache, a essere tra le piu'verso... Segui sutaliani.it

