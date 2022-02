Guerra in Ucraina, scattano le sanzioni contro banche e oligarchi: chi sarà colpito da Europa, Usa e Regno Unito (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all’avvio delle operazioni militari in Ucraina, nelle autoproclamate Repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk, scattano le sanzioni economiche contro la Russia. A essere colpiti come conseguenza dell’aggressione sono soprattutto banche, oligarchi e super ricchi. Le sanzioni europee per la Russia: chi sono i nomi coinvolti e perché saranno colpiti Le sanzioni sarebbero state pronte già da giorni, in attesa di capire le successive mosse della Russia. Ora, con l’avvio delle operazioni militari nella regione del Donbass, in Ucraina, la macchina sanzionatoria è stata avviata. Le sanzioni europee si concentreranno, tra gli altri, sui 351 deputati della Duma russa che hanno votato per il riconoscimento ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all’avvio delle operazioni militari in, nelle autoproclamate Repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk,leeconomichela Russia. A essere colpiti come conseguenza dell’aggressione sono soprattuttoe super ricchi. Leeuropee per la Russia: chi sono i nomi coinvolti e perché saranno colpiti Lesarebbero state pronte già da giorni, in attesa di capire le successive mosse della Russia. Ora, con l’avvio delle operazioni militari nella regione del Donbass, in, la macchina sanzionatoria è stata avviata. Leeuropee si concentreranno, tra gli altri, sui 351 deputati della Duma russa che hanno votato per il riconoscimento ...

