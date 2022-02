Guerra in Ucraina, Bellezza (Federico II): Putin erede degli zar e dell’Urss, ha una missione geopolitica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin sta “rielaborando una missione geopolitica della Russia nello spazio dell’Unione Sovietica, ben oltre l’Ucraina”, uno spazio da dominare, difendere e in cui esportare la propria ideologia (il comunismo ai tempi sovietici, l’ortodossia e il conservatorismo con gli zar, ndr), e approfondisce il credo, espresso nell’articolo pubblicato nel luglio del 2021, “secondo cui l’Ucraina è inesistente come nazione a sé stante”, spiega in una intervista all’Adnkronos Simone Bellezza, docente di Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli, autore del libro, di cui è appena stata pubblicata una versione aggiornata, “Il destino dell’Ucraina, il futuro dell’Europa” (Edizioni Scholè). “Dal 1991, la Russia avrebbe potuto seguire direzioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirsta “rielaborando unadella Russia nello spazio dell’Unione Sovietica, ben oltre l’”, uno spazio da dominare, difendere e in cui esportare la propria ideologia (il comunismo ai tempi sovietici, l’ortodossia e il conservatorismo con gli zar, ndr), e approfondisce il credo, espresso nell’articolo pubblicato nel luglio del 2021, “secondo cui l’è inesistente come nazione a sé stante”, spiega in una intervista all’Adnkronos Simone, docente di Storia contemporanea all’UniversitàII di Napoli, autore del libro, di cui è appena stata pubblicata una versione aggiornata, “Il destino dell’, il futuro dell’Europa” (Edizioni Scholè). “Dal 1991, la Russia avrebbe potuto seguire direzioni ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - leopadanofe : RT @MotorHe09222710: #StopWar Quel che è successo negli ultimi anni (terrorismo islamico, pandemia e guerra in Ucraina) non fanno altro che… - TeoBon1978 : RT @Stef77359537: ??Portavoce del ministero degli Esteri russo: La guerra in Ucraina non è iniziata oggi, dura da otto anni e ora è finita. -