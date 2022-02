GF Vip 6, Soleil Sorge a cuore aperto: “Tra me e Alex Belli si è spezzato qualcosa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mentre si fa sempre più vicina la finale del Gf vip in corso, Soleil Sorge torna a sorprendere con alcune dichiarazioni rilasciate nella Casa in confidenza di altre coinquiline vip nella Casa. In una prima confidenza, incalzata sul bacio saffico avuto con Delia Duran, l’italo-americana risponde raccontando un curioso retroscena sul primo bacio saffico in assoluto nella sua vita. E in una confidenza voluta, poi, dalla stessa Duran, Soleil non nasconde di sentire ormai compromessa la complicità instaurata con Alex nella Casa, e non solo per via del riavvicinamento dell’attore a quest’ultima, sua promessa sposa. GF Vip 6, l’ex marito di Delia Duran preoccupato per lei: “Alex la manipola” L'uomo, che si chiama Marco ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mentre si fa sempre più vicina la finale del Gf vip in corso,torna a sorprendere con alcune dichiarazioni rilasciate nella Casa in confidenza di altre coinquiline vip nella Casa. In una prima confidenza, incalzata sul bacio saffico avuto con Delia Duran, l’italo-americana risponde raccontando un curioso retroscena sul primo bacio saffico in assoluto nella sua vita. E in una confidenza voluta, poi, dalla stessa Duran,non nasconde di sentire ormai compromessa la complicità instaurata connella Casa, e non solo per via del riavvicinamento dell’attore a quest’ultima, sua promessa sposa. GF Vip 6, l’ex marito di Delia Duran preoccupato per lei: “la manipola” L'uomo, che si chiama Marco ...

