Fosca Innocenti, anticipazioni 3^ puntata 25 febbraio: una morte inspiegabile

La terza puntata di Fosca Innocenti intitolata Il canto del cigno ed in onda il 25 febbraio su Canale 5 alle 21:40 circa, vedrà la vicequestore alle prese con un caso di omicidio all'apparenza inspiegabile. La poliziotta, come segnala la trama, dovrà indagare sulla morte della nota cantante lirica Jutta Fisher, il cui corpo senza vita verrà ritrovato nel bosco del diavolo. Nel frattempo, Giulia seguirà un pusher che ha venduto della droga a due fidanzatini mentre Fosca sembrerà attratta da Marcello. Infine, Cosimo sembrerà ormai pronto a partire.

Fosca Innocenti, anticipazioni terza puntata: Jutta Fisher viene trovata morta

Jutta Fisher, una nota cantante lirica, accetterà di esibirsi in un ...

