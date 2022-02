Eleonora Daniele | annuncio improvviso dai vertici Rai | deve fermarsi

Leggi su specialmag

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La conduttricecostretta ad uno stop, rivoluzione del palinsesto in casa Rai: ecco cos’è successo.(screenshot YouTube)Il programma “Storie italiane”, condotto da, ha annunciato un cambio di programma dell’ultima ora sull’account ufficiale di Twitter. La trasmissione, infatti, sarà sostituita da un’edizione straordinaria del Tg1 per fare il punto sulla tragica situazione circa l’attacco russo in Ucraina. Oggi #storieitaliane non andrà in onda per lasciare spazio all’edizione straordinaria del @Tg1Rai ?? https://t.co/471WhyiegX @https://t.co/Y7akhsjoDq — Storie Italiane (@storie italiane) February 24, 2022 Lo speciale, condotto dalla direttrice Monica Maggioni, proseguirà fino alla ...