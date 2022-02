Due anime per il derby di Tunisi

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ho visto un treno esultare. Non i passeggeri, proprio il treno. L’ho visto nella periferia didopo undi fine campionato che non aveva più nulla da dire, eppure – come ogniche si rispetti – per almeno una squadra significava tantissimo. A, come in tutte le capitali che sembrano non finire mai, ci sono un sacco di squadre, ma quelle che contano davvero sono due: una è l’Espérance, tra le più famose e titolate d’Africa, il cui nome è conosciuto anche da chi non l’ha mai vista giocare, o da chi, con una mappa davanti, confonde laa col Marocco e l’Algeria. L’Espérance ha vinto 18 degli ultimi 23 campionati, 15 coppe nazionali e 4 Champions League africane: l’ultima l’aveva vinta – contro il Wydad Casablanca – pochi giorni prima che atterrassi a, ...