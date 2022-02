Draghi durissimo contro Putin: "Ritiro immediato e incondizionato" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il premier italiano Mario Draghi ha chiesto il Ritiro immediato e incondizionato delle truppe russe dall'Ucraina in un duro messaggio in cui ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il premier italiano Marioha chiesto ildelle truppe russe dall'Ucraina in un duro messaggio in cui ha...

Advertising

maura_patrizi : RT @wushurabbit: Draghi durissimo contro Putin: 'faremo pagare il triplo il gas agli italiani'. - rrtvln : #Draghi in diretta, durissimo contro #Putin . Chiediamo l'immediato ritiro della #Russia e in modo incondizionato.… - giovannitrivel3 : RT @ProItalia_org: Le sanzioni a #Mosca darebbero un colpo durissimo alla nostra economia: Draghi non si lascerà sfuggire l'occasione. - Batmax60 : RT @ProItalia_org: Le sanzioni a #Mosca darebbero un colpo durissimo alla nostra economia: Draghi non si lascerà sfuggire l'occasione. - RossanaGiannan2 : RT @dariodangelo91: #Lavrov sferza #DiMaio e suggerisce che il ministro degli Esteri debba imparare il mestiere. -