Come prendere sonno? Il segreto in un pugno di neuroni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ricordiamo le buone abitudini, innanzitutto. Cercare di andare a letto sempre alla stessa ora, rispettando la biologia dell’organismo, evitare cene eccessivamente “pesanti”, caffè e fumo: ecco due semplici regole per riuscire a cadere beatamente tra le braccia di Morfeo quando posiamo la testa sul cuscino. Ma in questo periodo, complici anche gli stress da pandemia e le ripercussioni economiche, prendere sonno appare sempre più difficile. Così ci si rigira nel letto, in attesa di chiudere le palpebre. Una ricerca americana pubblicata su Current Biology e condotta dagli esperti dell’Università del Michigan ha ora identificato le cellule nervose che in qualche modo possono guidarci nella ricerca del riposo, aprendo la strada per soluzioni terapeutiche mirate a favore degli insonni impenitenti. Ma siamo solo all’inizio del percorso della scienza. Lo ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ricordiamo le buone abitudini, innanzitutto. Cercare di andare a letto sempre alla stessa ora, rispettando la biologia dell’organismo, evitare cene eccessivamente “pesanti”, caffè e fumo: ecco due semplici regole per riuscire a cadere beatamente tra le braccia di Morfeo quando posiamo la testa sul cuscino. Ma in questo periodo, complici anche gli stress da pandemia e le ripercussioni economiche,appare sempre più difficile. Così ci si rigira nel letto, in attesa di chiudere le palpebre. Una ricerca americana pubblicata su Current Biology e condotta dagli esperti dell’Università del Michigan ha ora identificato le cellule nervose che in qualche modo possono guidarci nella ricerca del riposo, aprendo la strada per soluzioni terapeutiche mirate a favore degli insonni impenitenti. Ma siamo solo all’inizio del percorso della scienza. Lo ...

