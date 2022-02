Coghe: Sala si opponga alla fiera dei bambini su misura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Utero in Affitto. Coghe (Pro Vita & Famiglia): «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura» – «Chiediamo a Beppe Sala di opporsi allo svolgimento dell’orrenda fiera di bambini su misura, in programma a maggio a Milano. Un evento che ha già promosso in Europa l’utero in affitto, una pratica disumana, aberrante e di cui in Italia è illegale qualsiasi forma di pubblicizzazione. Chiediamo al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di attivare la Prefettura per i dovuti accertamenti sul programma e sui promotori e al Ministro della Famiglia Elena Bonetti di esprimere netta contrarietà a nome del Governo. «Pro Vita & Famiglia presenterà un esposto alla Procura di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Utero in Affitto.(Pro Vita & Famiglia): «siall’orrendadia Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura» – «Chiediamo a Beppedi opporsi allo svolgimento dell’orrendadisu, in programma a maggio a Milano. Un evento che ha già promosso in Europa l’utero in affitto, una pratica disumana, aberrante e di cui in Italia è illegale qualsiasi forma di pubblicizzazione. Chiediamo al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di attivare la Prefettura per i dovuti accertamenti sul programma e sui promotori e al Ministro della Famiglia Elena Bonetti di esprimere netta contrarietà a nome del Governo. «Pro Vita & Famiglia presenterà un espostoProcura di ...

Advertising

ToniBrandi3 : RT @ProVitaFamiglia: ??Utero in Affitto: «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura»… - Testament73 : RT @ProVitaFamiglia: ??Utero in Affitto: «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura»… - chiarapellegri9 : RT @ProVitaFamiglia: ??Utero in Affitto: «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura»… - FamilyDayDNF : RT @ProVitaFamiglia: ??Utero in Affitto: «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura»… - franco56it : RT @ProVitaFamiglia: ??Utero in Affitto: «Sala si opponga all’orrenda fiera di bambini a Milano. Appello al Governo ed esposto in Procura»… -