Chi sarà il diciannovesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nuova eliminazione in vista al Grande Fratello Vip 6. Dopo l'addio di Kabir Bedi, nella prossima puntata in onda giovedì 24 febbraio il meno votato tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo verrà eliminato a meno di tre settimane dalla finale del 14 marzo. Chi sarà eliminato nella nuova puntata di giovedì? Proviamo a rispondere alla domanda pubblicando i sondaggi del Grande Fratello Vip sull'eliminazione del 24 febbraio: di seguito i risultati aggiornati con tutte le percentuali associate a ciascun concorrente finito al televoto dopo le nomination di lunedì. Grande Fratello Vip 6, eliminato 24 febbraio: i risultati dei sondaggi Tra Davide Silvestri, Katia ...

