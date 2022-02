Cannavaro | «I no vax? Rispetto tutti ma se finiscono in ospedale dovrebbero pagarsi le cure»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Fabioal Messaggero parla di calcio e anche di no. Della costruzione da dietro dice: «Trovo corretto perlustrare nuove strade e coinvolgere nel giocoi reparti, compresa la retroguardia. Il rischio è però quello di esagerare e di perdere di vista alcuni aspetti fondamentali. Il gol incassato dalla Juventus in casa del Villarreal è stato una somma di errori inconcepibili». La sua opinione sul mondo No? «Ioper principio le libertà personale, ma quando le scelte individuali mettono a rischio gli altri, sarebbe corretto adeguarsi. Ho visto la differenza tra vaccinati e non vaccinati. Amici Nosono finiti in terapia intensiva. Aggiungo: rivediamo le regole. Se rifiuti il vaccino e ti ricoverano in, allora devi pagarti le ...