Calcio:corso da team manager alla Luiss, via a nona edizione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Formare una figura chiave del mondo dello sport: questo è l'obiettivo dichiarato del corso da team manager promosso dalla AS Luiss, la cui IX edizione sarà inaugurata venerdì 25 febbraio dalle ore 16:... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Formare una figura chiave del mondo dello sport: questo è l'obiettivo dichiarato deldapromosso dAS, la cui IXsarà inaugurata venerdì 25 febbraio dalle ore 16:...

Advertising

AnsaRomaLazio : Calcio:corso da team manager alla Luiss, via a nona edizione. Domani l'inaugurazione con Giancarlo Abete e Angelo P… - glooit : Calcio:corso da team manager alla Luiss, via a nona edizione leggi su Gloo - NCN_it : CdM – Le scelte di #Spalletti per stasera: #FabianRuiz e #Insigne dal primo minuto; #Politano arma a gara in corso… - RaiSport : #calcio #Gravina: 'Plusvalenze? serve fare chiarezza' N.1 #Figc: 'La giustizia fa il suo corso' Leggi la news?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Gravina, 'Plusvalenze? Serve fare chiarezza' N.1 Figc: giustizia fa suo corso,noi impegnati a cambiare regole -