Calcio: Gasperini, 'vogliamo fare bene in Europa, contento per Malinovskyi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - "Arrivare agli ottavi di Europa League è un bel risultato. Questa è una manifestazione dove vogliamo fare bene. È sempre bello giocare in Europa, non era facile in un ambiente così caldo". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-0 al Pireo contro l'Olympiacos che permette ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di Europa League. Nella serata di Atene il protagonista è stato Ruslan Malinovskyi, autore di una doppietta con una dedica all'Ucraina che soffre dopo l'invasione militare russa: "Gli avevo chiesto se si sentisse di giocare -spiega Gasperini-. Sono contento per lui, per questa doppietta: il Calcio a volte non risolve i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atene, 24 feb. - (Adnkronos) - "Arrivare agli ottavi diLeague è un bel risultato. Questa è una manifestazione dove. È sempre bello giocare in, non era facile in un ambiente così caldo". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Pierodopo la vittoria per 3-0 al Pireo contro l'Olympiacos che permette ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi diLeague. Nella serata di Atene il protagonista è stato Ruslan, autore di una doppietta con una dedica all'Ucraina che soffre dopo l'invasione militare russa: "Gli avevo chiesto se si sentisse di giocare -spiega-. Sonoper lui, per questa doppietta: ila volte non risolve i ...

