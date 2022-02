ASCOLTI TV 23 FEBBRAIO 2022 | L’ULTIMA DI MICHELLE IMPOSSIBLE 17 | 1% | GLI ANNI PIÙ BELLI 14 | 8% | CHI L’HA VISTO 10% | LE IENE 7 | 7% | IGNOTI 21 | 2% VS STRISCIA 16 | 5% | IL PARADISO SFIORA IL 20%

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 24 febbraio 2022)TV 23· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3482 35.54PT – 8840 36.56 24 – 3490 35.62PT – 8417 34.81 Pres. UnoMattina – 760 14.60Tg1 ore 8 – 1305 21.63UnoMattina – 996 17.97Tg1 + Storie Italiane – 816 17.00 + 897 18.61Storie Italiane – 898 15.17È Sempre Mezzogiorno – 1730 15.76Tg1 – 3304 23.92Oggi è un Altro Giorno – 1844 15.20delle Signore – 2064 19.81Tg1 – ndTg1 Economia – 1554 15.30Pres. Vita in Diretta – 1822 17.64Vita in Diretta – 2321 18.61L’Eredità – 3420 21.00L’Eredità – 5045 25.33Tg1 – 6053 26.40Soliti– 5252 21.21Glipiù– 2947 14.79 1391 11.77 199 8.55 2214 19.76Porta a Porta – 667 9.12 Fascia 7-9 – 1062 19.38Tg5 ore 8 – 1233 20.44Mattino 5 News – 1055 19.35Mattino 5 News – 903 ...