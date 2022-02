Arsenal-Wolverhampton | vittoria in extremis per i Gunners | in gol Pepe e Lacazette

Advertising

ClockEndItalia : ??????: ???? ?????????????? | ?????????????? ?? ?????????????????????????? Che rimonta, che vittoria, che classifica! ?? #Arsenal #PremierLeague… - Edorsi53 : RT @calcioinglese: L’Arsenal rimonta il Wolverhampton nel finale, vince al 95’ e va a -1 dal quarto posto (ma con ancora due partite da rec… - calcioinglese : L’Arsenal rimonta il Wolverhampton nel finale, vince al 95’ e va a -1 dal quarto posto (ma con ancora due partite d… - sportli26181512 : Arsenal-Wolves: video, gol e highlights: L'Arsenal ha portato a casa tre punti battendo in casa il Wolverhampton in… - sportface2016 : #PremierLeague 2021/2022, #Lacazette salva l'#Arsenal: vittoria in rimonta contro il #Wolverhampton -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Wolverhampton

Vittoria all'ultimo respiro per l', che all'Emirates Stadium si impone 2 - 1 contro ilnella sfida valida per la 20esima giornata della Premier League 2021/2022 . Hwang apre dopo sette minuti di gioco, ma Pepe e ...Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valida per il campionato di Premier League inglese. I padroni di casa sono quinti in classifica insieme al West Ham (che però ha ...Quarto risultato utile consecutivo per l'Arsenal, dopo la vittoria con il Brentford. I Gunners vincono in casa contro il Wolverhampton nel recupero della 20a giornata di Premier League. Wolves in ...Vittoria all’ultimo respiro per l’Arsenal, che all’Emirates Stadium si impone 2-1 contro il Wolverhampton nella sfida valida per la 20esima giornata della Premier League 2021/2022. Hwang apre dopo ...