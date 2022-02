Advertising

ANSA_Legalita : Uccisa a Faenza, Pm chiedono due condanne all'ergastolo. Per l'ex marito Nanni e per l'esecutore materiale Barbieri… -

È in corso questa mattina, mercoledì 23 febbraio, una nuova udienza per il femminicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa nel suo appartamento il 6 febbraio 2021, a Faenza. La Pubblica accusa ha chiesto due ergastoli, per Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, il primo ex-marito nonché mandante del delitto, il secondo accusato di essere l'esecutore materiale. Dopo un'ora e mezza di requisitoria i pm di Ravenna Angela Scorza e Daniele Barberini hanno concluso chiedendo l'ergastolo per entrambi gli imputati.