The Wilds 2 a maggio su Prime Video, le prime immagini del cast

The Wilds 2 ecco quando arriva la seconda stagione del teen drama selvaggio e misterioso di Prime Video

Dopo l'apprezzata prima stagione (qui la nostra recensione) The Wilds torna con la seconda stagione il prossimo 6 maggio 2022 in streaming su Prime Video, a 17 mesi di distanza dal rilascio della precedente. Tornano le vicende misteriose di un gruppo di adolescenti su un'isola selvaggia. Sarah Streicher è creatrice ed executive producer di The Wilds al fianco della showrunner Amy Harris, la serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

The Wild 2 la trama

La trama di The Wilds 2 fa ovviamente riferimento al finale della prima stagione, quindi se non ...

