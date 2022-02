The Batman: su Google arriva un easter egg che proietta il bat segnale sugli schermi (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione dell'arrivo di The Batman nelle sale, su Google Search ci sarà un easter egg che farà apparire sugli schermi il bat-segnale. Per celebrare il debutto di The Batman nelle sale di tutto il mondo, su Google apparirà un divertente easter egg legato a delle ricerche specifiche. Sullo schermo sarà presente infatti il simbolo di un bat-segnale, a prescindere che si stia usando un pc o un dispositivo mobile. Su Google bisognerà compiere una ricerca con "Bruce Wayne", "Gotham City" o "Bat-Signal" come parole chiave. Il risultato includerà una piccola GIF del Bat-segnale che, se cliccata, trasformerà lo schermo in un cielo scuro illuminato dal famoso segnale luminoso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) In occasione dell'arrivo di Thenelle sale, suSearch ci sarà unegg che farà apparireil bat-. Per celebrare il debutto di Thenelle sale di tutto il mondo, suapparirà un divertenteegg legato a delle ricerche specifiche. Sullo schermo sarà presente infatti il simbolo di un bat-, a prescindere che si stia usando un pc o un dispositivo mobile. Subisognerà compiere una ricerca con "Bruce Wayne", "Gotham City" o "Bat-Signal" come parole chiave. Il risultato includerà una piccola GIF del Bat-che, se cliccata, trasformerà lo schermo in un cielo scuro illuminato dal famosoluminoso ...

