Stato emergenza, stop dal 31 marzo. Draghi: «Via i colori delle Regioni e scuole sempre aperte» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo Stato d?emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lod?oltre il 31. Da allora non sarà più in vigore il sistemazone colorate....

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - GuidoDeMartini : ?? NUOVE NOTIZIE. AGGIORNAMENTO DALLA COMMISSIONE XII: la seduta è rimandata dalle ore 16.15 alle 17.30. ?? QUINDI SI… - ilpost : Lo stato di emergenza non sarà prorogato - Maria33759436 : RT @fleinaudi: Lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 Marzo 2022 Bene. -