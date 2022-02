Roma | Mourinho recupera anche Mkhitaryan

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Altra buona notizia per Josè. Da domani tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il trequartista sarà dunque a disposizione per la gara di domenica tra Spezia e. . 23 ...

Advertising

Gazzetta_it : I tifosi della Roma sono ancora tutti con Mou: 'Hai le chiavi della città' - Dalla_SerieA : News della giornata. Mkhitaryan a disposizione. Non ci sarà la conferenza della vigilia di Mourinho. Fonseca blocca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Getty Images Verso Spezia -: salta la conferenza diJosé, sabato, prima della partita contro lo Spezia di domenica all'Alberto Picco, non terrà la solita conferenza stampa ...L'ultima vittoria risale agli inizi di febbraio contro ladiin Coppa Italia. Poi il pareggio di Napoli e le due batoste di fila con inglesi ed emiliani. Ma se nel primo caso le ...Oggi il sorteggio per gli ottavi di finale di Conference League: ecco le possibili avversarie della Roma di José Mourinho.Ecco il quadro completo delle squadre che si aggiudicano il pass per gli ottavi di finale La Roma di José Mourinho tornerà a giocare in Conference League nel prossimo turno, ovvero gli ottavi di final ...