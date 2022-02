Razzismo, altri due episodi sui campi di calcio: a Vercelli l’allenatore grida “alzati, Africa” a un 21enne, a Foggia “scimmia, vai nella giungla” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuovi episodi di Razzismo, ancora dai campi sportivi, delle serie minori e non. Anche nell’ultima domenica di pallone sono stati due i casi registrati: uno è avvenuto a Vercelli, in occasione del match Pro Vercelli – Renate, l’altro nel Foggiano, durante lo scontro tra Altavilla Irpina e Heraclea. “alzati, Africa” — Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli, dovrà scontare 11 giornate di squalifica, fino al 28 aprile compreso. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Lega Pro Stefano Palazzi, che ha sanzionato Lerda per aver “tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario” al 35esimo minuto del primo tempo della partita contro il Renate, giocata la scorsa domenica. Lerda, ha scritto il direttore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nuovidi, ancora daisportivi, delle serie minori e non. Anche nell’ultima domenica di pallone sono stati due i casi registrati: uno è avvenuto a, in occasione del match Pro– Renate, l’altro nelno, durante lo scontro tra Altavilla Irpina e Heraclea. “” — Franco Lerda, allenatore della Pro, dovrà scontare 11 giornate di squalifica, fino al 28 aprile compreso. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Lega Pro Stefano Palazzi, che ha sanzionato Lerda per aver “tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario” al 35esimo minuto del primo tempo della partita contro il Renate, giocata la scorsa domenica. Lerda, ha scritto il direttore di ...

