“Perché l’hanno preso? Non è normale”: duro attacco all’ex Inter (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cessione dell’ex Inter continua a tenere banco: Romelu Lukaku non si è adattato al Chelsea di Tuchel, altre critiche per il belga Il Chelsea ha chiuso il match d’andata degli ottavi di finale con due gol di scarto da cui ripartire in occasione della gara di ritorno contro il Lille. I blues di Tuchel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cessione dell’excontinua a tenere banco: Romelu Lukaku non si è adattato al Chelsea di Tuchel, altre critiche per il belga Il Chelsea ha chiuso il match d’andata degli ottavi di finale con due gol di scarto da cui ripartire in occasione della gara di ritorno contro il Lille. I blues di Tuchel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VanityFairIt : Insieme hanno scombussolato l'istituzione Sanremo. Ma è solo un inizio da brividi. Perché Blanco e Mahmood hanno le… - lucianonobili : Carlo a chi interessano le poltrone è facilmente dimostrato dai fatti: le hai prese tutte tu Ma non è questo il pun… - ilriformista : Con le parole di #Letta stiamo scoprendo che è troppo tardi, che l’intreccio col #Movimento5Stelle è ormai diventat… - Francy727406661 : @luiss_engel E se oggi abbracciano Katia, lulu stessa lo ha ribadito l'altra sera, è perché hanno deciso di perdona… - Bice967 : RT @actarus1070: Ringrazio il @Mov5Stelle che votai per ben due volte perchè promettevano di cambiare il paese, in effetti l'hanno cambiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’hanno Stato d’emergenza, niente proroga dopo il 31 marzo: cosa cambia Sky Tg24