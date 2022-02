New Zealand aspetta la America’s Cup e intanto punta il record di velocità (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Poco più di un mese ci separa alla data in cui Team New Zealand annuncerà la sede della America’s Cup 2024. La località della competizione americana più antica al mondo, infatti, verrà svelata da team campione in carica il prossimo 31 marzo. Nel frattempo, il suo CEO Grant Dalton ha annunciato l’intenzione di provare a battere il record mondiale di velocità su terra con propulsione a vela. A caccia del record, aspettando la America’s Cup I detentori della scorsa edizione riveleranno al mondo intero dove si gareggerà tra un paio d’anni. Tra i luoghi papabili ci sono Malaga e Valencia (Spagna), Cork (Irlanda) e Jeddah (Arabia Saudita), e gli avversari restano in vigile attesa: per il momento, aspettando nuovi avversari, Ineos UK, Luna Rossa, Alinghi e ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Poco più di un mese ci separa alla data in cui Team Newannuncerà la sede dellaCup 2024. La località della competizione americana più antica al mondo, infatti, verrà svelata da team campione in carica il prossimo 31 marzo. Nel frattempo, il suo CEO Grant Dalton ha annunciato l’intenzione di provare a battere ilmondiale disu terra con propulsione a vela. A caccia delndo laCup I detentori della scorsa edizione riveleranno al mondo intero dove si gareggerà tra un paio d’anni. Tra i luoghi papabili ci sono Malaga e Valencia (Spagna), Cork (Irlanda) e Jeddah (Arabia Saudita), e gli avversari restano in vigile attesa: per il momento,ndo nuovi avversari, Ineos UK, Luna Rossa, Alinghi e ...

