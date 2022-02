Nathaly Caldonazzo teme che le frasi gravi vengano mostrate in tv: “Ho trasceso, quando sbrocco succede così” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ un vero e proprio giallo: che cosa ha detto Nathaly nella casa del Grande Fratello VIP 6, così grave che si parla persino di querele, diffide e di una possibile squalifica? Purtroppo o per fortuna, le cose dette da Nathaly, non sono andate in onda a quanto pare nel corso della diretta ed è per questo motivo che solo i concorrenti sanno quanto uscito dalla bocca della vippona! E se nella casa hanno tutti o quasi tutti, commentato, lasciandosi andare a espressioni di disgusto per quanto accaduto e pensando che domani sera la concorrente sarà squalificata, fuori ci ha pensato Clarissa Selassiè, in una diretta Instagram a dare qualche informazione in più su questa vicenda. Clarissa infatti saprebbe quello di cui si parla, essendo anche lei coinvolta nelle parole di Nathaly che avrebbe offeso la sua famiglia. In ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ un vero e proprio giallo: che cosa ha dettonella casa del Grande Fratello VIP 6,grave che si parla persino di querele, diffide e di una possibile squalifica? Purtroppo o per fortuna, le cose dette da, non sono andate in onda a quanto pare nel corso della diretta ed è per questo motivo che solo i concorrenti sanno quanto uscito dalla bocca della vippona! E se nella casa hanno tutti o quasi tutti, commentato, lasciandosi andare a espressioni di disgusto per quanto accaduto e pensando che domani sera la concorrente sarà squalificata, fuori ci ha pensato Clarissa Selassiè, in una diretta Instagram a dare qualche informazione in più su questa vicenda. Clarissa infatti saprebbe quello di cui si parla, essendo anche lei coinvolta nelle parole diche avrebbe offeso la sua famiglia. In ...

