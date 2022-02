Motore termico: la Germania ci ripensa sullo stop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il partito del Motore termico si allarga, contando anche la Germania. Dopo Francia e Italia, anche il paese con capitale Berlino si dice contraria al divieto di produzione di motori a pistoni, ritenendo non valida l’idea di convertire tutto in elettrico. Si tratta di una sorpresa, perché il governo tedesco sotto la guida di Angela Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il partito delsi allarga, contando anche la. Dopo Francia e Italia, anche il paese con capitale Berlino si dice contraria al divieto di produzione di motori a pistoni, ritenendo non valida l’idea di convertire tutto in elettrico. Si tratta di una sorpresa, perché il governo tedesco sotto la guida di Angela

Advertising

theamazer : Domanda per esperti (perdonatemi se la domanda è ridicola ma proprio non lo so): la parte meccanica di un’auto a mo… - WamooIT : @dianacalibana @HariSel95300131 Pure io volevo un'ibrida, poi ho pensato che mi sarei portato dietro un motore term… - sestonovanta : @Davide11756635 @LaVeritaWeb Se prendi in esame l'intero ciclo produttivo, dell'estrazione dei materiali per costru… - NikDefranco : @FilippoLicari4 @europaverde_it @EleonoraEvi @AngeloBonelli1 Non esistono centrali a petrolio da dieci anni in Ital… - Genomalieno : RT @meteosergio1: @transenv La vita delle auto elettriche inquina molto di più del ciclo di vita di quelle a motore termico e chi ci da tut… -