Milleproroghe: un pacchetto dedicato ai fumatori, nuove tasse sulle nicotin pouches (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viene congelato per il 2022 il previsto aumento del 5 per cento delle accise sulle sigarette elettroniche, mentre le nuove nicotine pouches in arrivo sul mercato saranno soggette ad imposta di consumo pari a 22 euro per ogni chilogrammo. L'articolo proviene da Firenze Post.

SpallinoPaolo : @PatriziaAdorni Poi nella stessa data ha approvato tutto il pacchetto Milleproroghe votando la fiducia al governo.… - andytuit : 'Nel testo spunta in extremis un pacchetto di norme che dà il via alla produzione in Italia delle bustine di nicoti… - ZenatiDavide : Nel Milleproroghe regalo del governo a British american tobacco. L’attivismo del renziano Rosato per il gruppo che… - Fiodor1976 : approfitto della pubblicità a #Propagandalive, vado giù al distributore automatico per comprare un chinotto e un pa… -