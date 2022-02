Milano ostaggio dei nordafricani | decine di rapine in Darsena | in manette 5 immigrati

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), 23 feb — Erano il terrore di tutti coloro che frequentano la zona tra lae i Navigli milanesi:, minacce con coltelli, botte. La formula è simile a quella utilizzata da tanti «branchi» diche infestano le città del nord con i loro atti criminosi e la loro condotta spregiudicata: cinque(un egiziano, due tunisini, e due marocchini tra i 18 e i 22 anni), coinvolti in sedici episodi accertati tra il giugno e l’ottobre 2021 — ma probabilmente quelli non denunciati dalle vittime ammonterebbero a molti di più. Depredavano le loro vittime accerchiandole, rigorosamente in cinque contro uno, e derubandole di gioielli, cellulare, portafogli, indumenti e scarpe di marca. In: la «banda della catenina» Ora i ...

Advertising

Gio53272615 : RT @IlPrimatoN: Erano il terrore dei frequentatori della movida tra la Darsena e i Navigli milanesi: rapine, minacce con coltelli, pestaggi… - SabazioVirbio2 : RT @IlPrimatoN: Erano il terrore dei frequentatori della movida tra la Darsena e i Navigli milanesi: rapine, minacce con coltelli, pestaggi… - IlPrimatoN : Erano il terrore dei frequentatori della movida tra la Darsena e i Navigli milanesi: rapine, minacce con coltelli,… - AguirreWrathofG : @valy_s Criminali vigliacchi parassiti hanno preso in ostaggio un paese preda della sindrome di Stoccolma. Da camb… - LombardiaSforza : RT @mariobianchi18: Il #14gennaio 1526 Carlo V d’Asburgo impone a Francesco I di Valois, in cambio della sua liberazione, di firmare il tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ostaggio

Il Primato Nazionale

... il "ministro degli Esteri" europeo - per un po' non potranno più fare shopping ao comprare ... Salari medi da 500 euro e per di più divorati dall'inflazione , le pipeline del gas in, la ...Roma, 22 feb ? Termini sempre più terra di nessuno ,di immigrati, accattoni, spacciatori, bande di rom rapinatori e pericolosi sbandati: ... a, quando un tunisino in evidente stato di ...Sono cinque i ragazzi, tutti stranieri, che sono finiti in manette per 16 rapine che il gruppetto avrebbe commesso tra il giugno e l'ottobre del 2021 in zona Darsena a Milano. Sono stati arrestati dal ...Milano, 22 feb. (LaPresse/AP) - Secondo un testimone oculare, sarebbero due gli uomini armati che avrebbero lasciato un Apple Store ad Amsterdam dopo una ...