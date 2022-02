Milan, Saelemaekers: “Troppo frenetici a Salerno, ma crediamo nello scudetto” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Eravamo Troppo frenetici, può essere una lezione per le nostre prossime partite così da non ricommettere l’errore“. Questo il commento di Alexis Saelemaekers, esterno d’attacco del Milan, ai microfoni di Mediaset sul pareggio ottenuto a Salerno nell’ultimo turno di campionato. Pareggio che però non mina le sicurezze dei rossoneri, che continuano a credere nel sogno scudetto in una lotta più aperta che mai. “Abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare dove siamo, ora vogliamo dimostrare anche con qualche trofeo che siamo una grande squadra. Ma adesso dobbiamo solo pensare a vincere una gara dopo l’altra – ha sottolineato in conclusione Saelemaekers -. Dobbiamo restare concentrati sulle partite“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Eravamo, può essere una lezione per le nostre prossime partite così da non ricommettere l’errore“. Questo il commento di Alexis, esterno d’attacco del, ai microfoni di Mediaset sul pareggio ottenuto anell’ultimo turno di campionato. Pareggio che però non mina le sicurezze dei rossoneri, che continuano a credere nel sognoin una lotta più aperta che mai. “Abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare dove siamo, ora vogliamo dimostrare anche con qualche trofeo che siamo una grande squadra. Ma adesso dobbiamo solo pensare a vincere una gara dopo l’altra – ha sottolineato in conclusione-. Dobbiamo restare concentrati sulle partite“. SportFace.

