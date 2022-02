Love is in the air, trama 23 febbraio: Aydan si avvicina a Deniz (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I guai finanziari della Art Life saranno il filo conduttore dell'episodio di Love is in the air di oggi, mercoledì 23 febbraio. L'azienda, infatti, a causa di un importante progetto in Qatar che sta sfumando, è sull'orlo del fallimento e Piril non ha ancora detto nulla a Serkan per non rovinargli il viaggio di nozze. La trama odierna della soap opera turca rivela che alla tenuta Bolat, Aydan racconterà a Kemal quanto sta accadendo e lui cercherà di confortarla ed incoraggiarla. l'imprenditore, inoltre, ribadirà alla donna che grazie alla collaborazione con Deniz non tutto è perduto. Nel frattempo, in Italia, Eda e Serkan saranno in luna di miele e si godranno una bella pizza, ma quando sarà il momento di pagare, la Yildiz userà la carta di credito aziendale, che non verrà accettata. A quel punto, la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I guai finanziari della Art Life saranno il filo conduttore dell'episodio diis in the air di oggi, mercoledì 23. L'azienda, infatti, a causa di un importante progetto in Qatar che sta sfumando, è sull'orlo del fallimento e Piril non ha ancora detto nulla a Serkan per non rovinargli il viaggio di nozze. Laodierna della soap opera turca rivela che alla tenuta Bolat,racconterà a Kemal quanto sta accadendo e lui cercherà di confortarla ed incoraggiarla. l'imprenditore, inoltre, ribadirà alla donna che grazie alla collaborazione connon tutto è perduto. Nel frattempo, in Italia, Eda e Serkan saranno in luna di miele e si godranno una bella pizza, ma quando sarà il momento di pagare, la Yildiz userà la carta di credito aziendale, che non verrà accettata. A quel punto, la ...

