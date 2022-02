LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Ferrari con Sainz la migliore con le gomme dure, Verstappen stacanovista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 16.56: C’è chi non vede l’ora di calarsi nell’abitacolo della propria macchina ed è il messicano Sergio Perez (Red Bull). Patiently waiting…. @SChecoPerez pic.twitter.com/03TiJRPihS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2022 16.53: Nel frattempo Hamilton ha spinto in maniera importante nell’ultimo giro, realizzando il record nel primo settore, ma poi perdendo sensibilmente… 16.50: Sainz e Verstappen si marcano stretto e rientrano ai box nello stesso momento. 16.47: Distacco di 0.800 tra Verstappen e Sainz che potrebbe azzardare il sorpasso… 16.44: Long run per tutti i piloti in pista e curiosamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 16.56: C’è chi non vede l’ora di calarsi nell’abitacolo della propria macchina ed è il messicano Sergio Perez (Red Bull). Patiently waiting…. @SChecoPerez pic.twitter.com/03TiJRPihS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23,16.53: Nel frattempo Hamilton ha spinto in maniera importante nell’ultimo giro, realizzando il record nel primo settore, ma poi perdendo sensibilmente… 16.50:si marcano stretto e rientrano ai box nello stesso momento. 16.47: Distacco di 0.800 trache potrebbe azzardare il sorpasso… 16.44: Long run per tutti i piloti in pista e curiosamente ...

