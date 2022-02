Lazio, controlli per Lazzari in Padeia – FOTO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manuel Lazzari si è recato alla clinica Paideia per valutare l’evoluzione dell’infortunio alla coscia rimediato contro il Bologna Manuel Lazzari è arrivato in Padeia per effettuare i controlli riguardo al suo infortunio rimediato contro il Bologna. ? Visita di controllo in corso per Manuel #Lazzari in @ClinicaPaideia! #CMonEagles ? pic.twitter.com/W5JOHuXCYP— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 23, 2022 Il terzino punta a rientrare contro la Roma in campo. Obiettivo derby per Lazzari, ma prima c’è da capire come prosegue l’iter di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Manuelsi è recato alla clinica Paideia per valutare l’evoluzione dell’infortunio alla coscia rimediato contro il Bologna Manuelè arrivato inper effettuare iriguardo al suo infortunio rimediato contro il Bologna. ? Visita di controllo in corso per Manuel #in @ClinicaPaideia! #CMonEagles ? pic.twitter.com/W5JOHuXCYP— S.S.(@OfficialSS) February 23, 2022 Il terzino punta a rientrare contro la Roma in campo. Obiettivo derby per, ma prima c’è da capire come prosegue l’iter di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Lazio, Pedro in Paideia per controlli alla caviglia - MariRoscino : 'La Voce del Lazio | Ultime notizie Roma e dal Lazio - Roma – Controlli dei carabinieri presso la stazione ferrovia… - MariRoscino : 'La Voce del Lazio | Ultime notizie Roma e dal Lazio - Roma – Controlli dei carabinieri presso la stazione ferrovia… - sportli26181512 : Lazio, Pedro ko: Sarri spera di riaverlo per il Napoli: Lo spagnolo ieri ha svolto i controlli clinici in Paideia:… - italiaserait : Lazio, controlli in Paideia per Pedro: foto -