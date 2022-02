La drammatica confessione di Soleil | un trauma enorme | “Si suicidò…”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6,Sorge ha deciso di svelare unche ha subito nel passato: “Ebbi un gravissimo incidente e il ragazzo alla guida dopo si suicidò”. Queste le parole del racconto dell’italo-americana all’interno del loft di Cinecittà. Un dramma simile è difficile da superare e nonostante sia passato molto tempo, evidentemente, riaffiora in momenti di sconforto della gieffina. La fashion blogger è, a tutti gli effetti, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show e, nei giorni passati, ha avuto un crollo emotivo a causa di Alex Belli e Delia Duran. La rivelazione diSorge, mentre dialogava con Antonio Medugno, ha raccontato l’eventotico. In seguito a un incidente in cui è rimasta coinvolta ha subito la perdita di un amico ...