Kozlov, che avventura! E ora c'è Nadal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stefan Kozlov si stava allenando con Rafa Nadal quando ha saputo da una serie di messaggi su Whatsapp di essere stato ripescato come lucky loser all'ATP 500 di Acapulco. Ha dovuto interrompere il set ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stefansi stava allenando con Rafaquando ha saputo da una serie di messaggi su Whatsapp di essere stato ripescato come lucky loser all'ATP 500 di Acapulco. Ha dovuto interrompere il set ...

Ultime Notizie dalla rete : Kozlov che Kozlov, che avventura! E ora c'è Nadal E' un giocatore complesso da affrontare, mi batteva quasi sempre" ha detto Paul, che si è allenato anche con Kozlov durante la pandemia, in cui ha trascorso il lockdown nella casa di Delray Beach di ...

Tennis, Atp 500 di Acapulco: Zverev - Brooksby da record, finisce alle 4:54 del mattino La gara era iniziata in grande ritardo (1:30 di notte in Messico), a causa di alcuni incontri precedenti altrettanto lunghi (Isner - Verdasco e Kozlov - Dimitrov). Battuto il precedente record, che ...

ATP Acapulco: Isner in rimonta su Verdasco, harakiri Dimitrov Big John salva un match point e ha la meglio dopo oltre tre ore. Kozlov sostituisce Cressy e vince stoicamente sul N.33 ATP nonostante i crampi ...

