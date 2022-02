Johnny Depp potrebbe vincere l’Oscar anche senza essere in nomination? La risposta è sì. Ecco perché (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Johnny Depp potrebbe addirittura vincere un Oscar. Davvero? anche se non è candidato ufficialmente nelle cinquine come miglior attore o miglior attore non protagonista? Beh, intanto da quest’anno gli Oscar si votano anche dalla poltrona di casa. Le categorie inventata dall’Academy in collaborazione con Twitter sono nientemeno che “Favourite Movie” e “Most Cheer-Worthy Movie Moment Ever” (il film più amato e il momento che vi ha fatto saltare sulla sedia dalla gioia) e possono essere votate fino al 3 marzo prossimo usando gli hashtag #OscarFanFavorite e #Oscarcheermoment. Tra i tanti votanti verranno poi estratti alcuni fortunati che parteciperanno ai Premi Oscar 2023 come guest presenter. Ebbene, dopo tutta questa lunga introduzione, su Twitter i fan di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)addiritturaun Oscar. Davvero?se non è candidato ufficialmente nelle cinquine come miglior attore o miglior attore non protagonista? Beh, intanto da quest’anno gli Oscar si votanodalla poltrona di casa. Le categorie inventata dall’Academy in collaborazione con Twitter sono nientemeno che “Favourite Movie” e “Most Cheer-Worthy Movie Moment Ever” (il film più amato e il momento che vi ha fatto saltare sulla sedia dalla gioia) e possonovotate fino al 3 marzo prossimo usando gli hashtag #OscarFanFavorite e #Oscarcheermoment. Tra i tanti votanti verranno poi estratti alcuni fortunati che parteciperanno ai Premi Oscar 2023 come guest presenter. Ebbene, dopo tutta questa lunga introduzione, su Twitter i fan di ...

